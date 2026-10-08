S&P 500-Wert Monster Beverage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Monster Beverage von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Monster Beverage-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 12.15 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 822.820 Monster Beverage-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 07.10.2026 35’282.51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42.88 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 252.83 Prozent zugenommen.

Alle Monster Beverage-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 84.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch