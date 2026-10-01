S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mondelez von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Mondelez-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 43.90 USD wert. Bei einem Mondelez-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.278 Mondelez-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.09.2026 gerechnet (57.82 USD), wäre die Investition nun 131.71 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 131.71 USD, was einer positiven Performance von 31.71 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Mondelez belief sich jüngst auf 75.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch