S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mondelez von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 06.08.2016 wurden Mondelez-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Mondelez-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 43.27 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Mondelez-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23.111 Mondelez-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’446.73 USD, da sich der Wert einer Mondelez-Aktie am 05.08.2026 auf 62.60 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44.67 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Mondelez bezifferte sich zuletzt auf 79.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch