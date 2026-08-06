Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mondelez von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Mondelez-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 06.08.2016 wurden Mondelez-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Mondelez-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 43.27 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Mondelez-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23.111 Mondelez-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’446.73 USD, da sich der Wert einer Mondelez-Aktie am 05.08.2026 auf 62.60 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44.67 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Mondelez bezifferte sich zuletzt auf 79.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mondelez
|
20:27
|Mondelez Aktie News: Mondelez am Freitagabend mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
16:29
|Mondelez Aktie News: Mondelez zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mondelez von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.07.26
|S&P 500-Titel Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Börse New York: S&P 500 sackt zum Start des Mittwochshandels ab (finanzen.ch)
|
29.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Start (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Ausblick: Mondelez öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mondelez
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Mondelez am 06.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.