S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mondelez-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Mondelez-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Mondelez-Anteile betrug an diesem Tag 56.02 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 178.508 Mondelez-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 67.38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’027.85 USD wert. Damit wäre die Investition 20.28 Prozent mehr wert.

Mondelez war somit zuletzt am Markt 82.28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch