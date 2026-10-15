S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mondelez-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Mondelez-Aktie 61.53 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 162.522 Mondelez-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.10.2026 10’169.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62.57 USD belief. Damit wäre die Investition 1.69 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Mondelez belief sich jüngst auf 78.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch