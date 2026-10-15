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Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058

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Langfristige Performance 15.10.2026 16:02:25

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mondelez von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Mondelez-Aktien verdienen können.

Mondelez
52.74 CHF 2.56%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mondelez-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Mondelez-Aktie 61.53 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 162.522 Mondelez-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.10.2026 10’169.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62.57 USD belief. Damit wäre die Investition 1.69 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Mondelez belief sich jüngst auf 78.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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