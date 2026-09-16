Molson Coors Brewing Company Aktie 2025387 / US60871R2094
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16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Investment von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurde das Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Anteile betrug an diesem Tag 46.38 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21.561 Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 846.70 USD, da sich der Wert eines Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Papiers am 15.09.2026 auf 39.27 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15.33 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Molson Coors Brewing Company (MCBC) zuletzt 6.90 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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