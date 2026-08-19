S&P 500-Wert Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Molson Coors Brewing Company (MCBC) von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie an diesem Tag bei 48.05 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktie investierten, hätten nun 2.081 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Molson Coors Brewing Company (MCBC)-Aktien wären am 18.08.2026 85.60 USD wert, da der Schlussstand 41.13 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14.40 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Molson Coors Brewing Company (MCBC) belief sich zuletzt auf 7.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch