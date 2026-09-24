S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Moderna von vor einem Jahr abgeworfen

Die Moderna-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25.88 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Moderna-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.864 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Moderna-Papiers auf 182.11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 703.67 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 603.67 Prozent angezogen.

Am Markt war Moderna jüngst 72.82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch