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19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Moderna-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Moderna eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde das Moderna-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Moderna-Papier an diesem Tag 24.18 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Moderna-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 413.565 Moderna-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 81’385.44 USD, da sich der Wert eines Moderna-Papiers am 18.11.2026 auf 196.79 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 713.85 Prozent gesteigert.
Moderna wurde am Markt mit 83.82 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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