S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moderna von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Moderna-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 236.99 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.422 Moderna-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 109.03 USD, da sich der Wert eines Moderna-Papiers am 04.11.2026 auf 258.38 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9.03 Prozent angezogen.

Moderna wurde am Markt mit 91.04 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch