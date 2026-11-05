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|Lukratives Moderna-Investment?
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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moderna von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Moderna-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Moderna-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 236.99 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.422 Moderna-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 109.03 USD, da sich der Wert eines Moderna-Papiers am 04.11.2026 auf 258.38 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9.03 Prozent angezogen.
Moderna wurde am Markt mit 91.04 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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