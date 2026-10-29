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29.10.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Moderna-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Moderna von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Moderna-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Moderna-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 71.91 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 139.063 Moderna-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Moderna-Aktie auf 214.17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29’782.37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 197.82 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Moderna bezifferte sich zuletzt auf 85.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Moderna am 29.10.2026
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