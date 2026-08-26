S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Mid-America Apartment Communities von vor 3 Jahren angefallen

Am 26.08.2023 wurde das Mid-America Apartment Communities-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 144.73 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6.909 Mid-America Apartment Communities-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 911.90 USD, da sich der Wert einer Mid-America Apartment Communities-Aktie am 25.08.2026 auf 131.98 USD belief. Mit einer Performance von -8.81 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Mid-America Apartment Communities zuletzt 15.43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch