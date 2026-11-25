Vor 5 Jahren wurde das Mid-America Apartment Communities-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 210.56 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie investierten, hätten nun 47.492 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Mid-America Apartment Communities-Papiers auf 115.84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’501.52 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 44.98 Prozent vermindert.

Mid-America Apartment Communities wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13.13 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch