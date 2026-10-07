S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mid-America Apartment Communities von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Mid-America Apartment Communities-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 86.01 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 11.627 Mid-America Apartment Communities-Aktien im Depot. Die gehaltenen Mid-America Apartment Communities-Anteile wären am 06.10.2026 1’360.19 USD wert, da der Schlussstand 116.99 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 36.02 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Mid-America Apartment Communities belief sich zuletzt auf 13.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch