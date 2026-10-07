Mid-America Apartment Communities Aktie 138867 / US59522J1034
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Mid-America Apartment Communities-Anlage unter der Lupe
|
07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mid-America Apartment Communities von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Mid-America Apartment Communities-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Das Mid-America Apartment Communities-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 86.01 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 11.627 Mid-America Apartment Communities-Aktien im Depot. Die gehaltenen Mid-America Apartment Communities-Anteile wären am 06.10.2026 1’360.19 USD wert, da der Schlussstand 116.99 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 36.02 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Mid-America Apartment Communities belief sich zuletzt auf 13.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mid-America Apartment Communities IncShs
Analysen zu Mid-America Apartment Communities IncShs
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen schwächer -- SMI schliesst nach volatilem Verlauf etwas höher -- DAX geht deutlich tiefer in den Feierabend
An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch wankelmütig. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken.