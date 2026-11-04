S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mid-America Apartment Communities von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 04.11.2016 wurde das Mid-America Apartment Communities-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 94.15 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie investierten, hätten nun 106.213 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 117.34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’463.09 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24.63 Prozent angezogen.

Mid-America Apartment Communities wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13.74 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch