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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mid-America Apartment Communities von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Mid-America Apartment Communities-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 04.11.2016 wurde das Mid-America Apartment Communities-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 94.15 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Mid-America Apartment Communities-Aktie investierten, hätten nun 106.213 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 117.34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’463.09 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24.63 Prozent angezogen.
Mid-America Apartment Communities wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13.74 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mid-America Apartment Communities IncShs
Analysen zu Mid-America Apartment Communities IncShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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