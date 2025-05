S&P 500-Wert Mid-America Apartment Communities-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Mid-America Apartment Communities Anlegern eine Freude

Im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Mid-America Apartment Communities am 20.05.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 5.92 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Mid-America Apartment Communities-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4.41 Prozent angezogen. Insgesamt wurde entschieden 690.59 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 5.37 Prozent gestiegen.

Entwicklung der Mid-America Apartment Communities-Dividendenrendite

Das Mid-America Apartment Communities-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 160.35 USD in den Feierabend. Der Mid-America Apartment Communities-Titel verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 3.83 Prozent. Damit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 4.22 Prozent.

Vergleich von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Mid-America Apartment Communities-Aktienkurs via New York 40.88 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 55.13 Prozent besser entwickelt als der Mid-America Apartment Communities-Kurs.

Dividendenvorhersage von Mid-America Apartment Communities

Für das Jahr 2025 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 6.04 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Rückgang auf 3.77 Prozent bedeuten.

Mid-America Apartment Communities-Schlüsseldaten

Mid-America Apartment Communities ist ein S&P 500-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 18.901 Mrd. USD. Mid-America Apartment Communities weist aktuell ein KGV von 34.46 auf. Im Jahr 2024 belief sich der Umsatz von Mid-America Apartment Communities auf 2.191 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 4.49 USD aus.

