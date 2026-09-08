Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Micron Technology von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Micron Technology-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Micron Technology-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Micron Technology-Aktie betrug an diesem Tag 17.45 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Micron Technology-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5.731 Micron Technology-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’825.73 USD, da sich der Wert eines Micron Technology-Papiers am 04.09.2026 auf 1’016.59 USD belief. Mit einer Performance von +5’725.73 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Micron Technology war somit zuletzt am Markt 1.15 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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