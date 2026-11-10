S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Micron Technology-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Micron Technology-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 253.30 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Micron Technology-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.395 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 289.44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 733.15 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 189.44 Prozent zugenommen.

Micron Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 776.44 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch