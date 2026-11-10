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10.11.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Micron Technology-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Micron Technology eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Micron Technology-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 253.30 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Micron Technology-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.395 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 289.44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 733.15 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 189.44 Prozent zugenommen.
Micron Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 776.44 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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