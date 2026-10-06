S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Micron Technology-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das Micron Technology-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Micron Technology-Anteile an diesem Tag 17.73 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Micron Technology-Aktie investiert, befänden sich nun 56.402 Micron Technology-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 1’063.96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60’009.02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5’900.90 Prozent vermehrt.

Am Markt war Micron Technology jüngst 1.20 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch