Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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|Profitabler Micron Technology-Einstieg?
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Micron Technology gewesen.
Das Micron Technology-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 123.55 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.809 Micron Technology-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 818.90 USD, da sich der Wert einer Micron Technology-Aktie am 17.08.2026 auf 1’011.75 USD belief. Das entspricht einem Plus von 718.90 Prozent.
Der Börsenwert von Micron Technology belief sich zuletzt auf 1.10 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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