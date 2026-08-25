Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Micron Technology-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Micron Technology-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 63.72 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15.694 Micron Technology-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Micron Technology-Papiers auf 910.43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’287.98 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1’328.80 Prozent gesteigert.
Der Micron Technology-Wert an der Börse wurde auf 1.09 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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