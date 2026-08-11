Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Micron Technology von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Micron Technology-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurde das Micron Technology-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Micron Technology-Aktie bei 14.43 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Micron Technology-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 693.001 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 10.08.2026 596’673.60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 861.00 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 5’866.74 Prozent.
Alle Micron Technology-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 991.63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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