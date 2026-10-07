S&P 500-Wert MGM Resorts International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in MGM Resorts International von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden MGM Resorts International-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 33.12 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 3.019 MGM Resorts International-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 92.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30.54 USD belief. Damit wäre die Investition um 7.79 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte MGM Resorts International einen Börsenwert von 7.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch