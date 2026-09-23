MGM Resorts International Aktie 951364 / US5529531015
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|Profitabler MGM Resorts International-Einstieg?
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert MGM Resorts International-Aktie: So viel Verlust hätte ein MGM Resorts International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die MGM Resorts International-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 5 Jahren wurden MGM Resorts International-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die MGM Resorts International-Aktie an diesem Tag 44.65 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MGM Resorts International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22.396 MGM Resorts International-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 38.90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 871.22 USD wert. Damit wäre die Investition um 12.88 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete MGM Resorts International eine Marktkapitalisierung von 9.72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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