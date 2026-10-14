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MGM Resorts International Aktie 951364 / US5529531015

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Lukrative MGM Resorts International-Investition? 14.10.2026 16:02:35

S&P 500-Wert MGM Resorts International-Aktie: So viel Verlust hätte ein MGM Resorts International-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in MGM Resorts International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

MGM Resorts International
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Am 14.10.2023 wurden MGM Resorts International-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren MGM Resorts International-Anteile 36.44 USD wert. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 27.442 MGM Resorts International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29.40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 806.81 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19.32 Prozent verringert.

MGM Resorts International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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