Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der MGM Resorts International-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 44.33 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die MGM Resorts International-Aktie investierten, hätten nun 2.256 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 75.23 USD, da sich der Wert einer MGM Resorts International-Aktie am 17.11.2026 auf 33.35 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 24.77 Prozent verkleinert.

Alle MGM Resorts International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch