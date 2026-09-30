MGM Resorts International Aktie 951364 / US5529531015
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Wert MGM Resorts International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MGM Resorts International-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MGM Resorts International-Aktie Investoren gebracht.
Vor 10 Jahren wurde die MGM Resorts International-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26.03 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 384.172 MGM Resorts International-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’109.10 USD, da sich der Wert eines MGM Resorts International-Papiers am 29.09.2026 auf 31.52 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21.09 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von MGM Resorts International betrug jüngst 8.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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