MGM Resorts International Aktie 951364 / US5529531015
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Wert MGM Resorts International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MGM Resorts International-Investment von vor 10 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in MGM Resorts International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der MGM Resorts International-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 24.58 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 40.683 MGM Resorts International-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’658.67 USD, da sich der Wert einer MGM Resorts International-Aktie am 01.09.2026 auf 40.77 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 65.87 Prozent.
Insgesamt war MGM Resorts International zuletzt 10.43 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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