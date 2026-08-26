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MGM Resorts International Aktie 951364 / US5529531015

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Lohnendes MGM Resorts International-Investment? 26.08.2026 16:02:25

S&P 500-Wert MGM Resorts International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MGM Resorts International-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in MGM Resorts International eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

MGM Resorts International
35.02 CHF 0.66%
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Vor 5 Jahren wurde das MGM Resorts International-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die MGM Resorts International-Aktie an diesem Tag bei 41.98 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das MGM Resorts International-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.382 MGM Resorts International-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2026 103.24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43.34 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3.24 Prozent gesteigert.

Der MGM Resorts International-Wert an der Börse wurde auf 10.98 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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