Die MGM Resorts International-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das MGM Resorts International-Papier bei 28.67 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 34.880 MGM Resorts International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 1’197.07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34.32 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19.71 Prozent gesteigert.

Alle MGM Resorts International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch