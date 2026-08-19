S&P 500-Wert MGM Resorts International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MGM Resorts International von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die MGM Resorts International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 42.54 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 235.073 MGM Resorts International-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 43.32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’183.36 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1.83 Prozent.

Jüngst verzeichnete MGM Resorts International eine Marktkapitalisierung von 11.07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch