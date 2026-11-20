Am 20.11.2023 wurden Mettler-Toledo International-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Mettler-Toledo International-Papiers betrug an diesem Tag 1’050.20 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die Mettler-Toledo International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9.522 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 16’241.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’705.66 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 62.41 Prozent.

Mettler-Toledo International erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch