S&P 500-Wert Mettler-Toledo International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mettler-Toledo International von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 09.10.2016 wurde die Mettler-Toledo International-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Mettler-Toledo International-Aktie 417.00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Mettler-Toledo International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 23.981 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 36’677.70 USD, da sich der Wert eines Mettler-Toledo International-Anteils am 08.10.2026 auf 1’529.46 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 266.78 Prozent angewachsen.

Am Markt war Mettler-Toledo International jüngst 30.74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch