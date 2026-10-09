Mettler-Toledo International Aktie 831090 / US5926881054
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09.10.2026 10:02:31
S&P 500-Wert Mettler-Toledo International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mettler-Toledo International von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mettler-Toledo International-Aktie Anlegern gebracht.
Am 09.10.2016 wurde die Mettler-Toledo International-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Mettler-Toledo International-Aktie 417.00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Mettler-Toledo International-Papier investiert hätte, befänden sich nun 23.981 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 36’677.70 USD, da sich der Wert eines Mettler-Toledo International-Anteils am 08.10.2026 auf 1’529.46 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 266.78 Prozent angewachsen.
Am Markt war Mettler-Toledo International jüngst 30.74 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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