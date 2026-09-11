Mettler-Toledo International Aktie 831090 / US5926881054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
11.09.2026 10:02:23
S&P 500-Wert Mettler-Toledo International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mettler-Toledo International von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Mettler-Toledo International-Investment gewesen.
Am 11.09.2016 wurden Mettler-Toledo International-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Mettler-Toledo International-Papier bei 388.80 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 2.572 Mettler-Toledo International-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’293.67 USD, da sich der Wert eines Mettler-Toledo International-Anteils am 10.09.2026 auf 1’280.58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 229.37 Prozent.
Der Börsenwert von Mettler-Toledo International belief sich zuletzt auf 25.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mettler-Toledo International Inc.
Analysen zu Mettler-Toledo International Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.