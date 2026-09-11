S&P 500-Wert Mettler-Toledo International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mettler-Toledo International von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 11.09.2016 wurden Mettler-Toledo International-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Mettler-Toledo International-Papier bei 388.80 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 2.572 Mettler-Toledo International-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’293.67 USD, da sich der Wert eines Mettler-Toledo International-Anteils am 10.09.2026 auf 1’280.58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 229.37 Prozent.

Der Börsenwert von Mettler-Toledo International belief sich zuletzt auf 25.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch