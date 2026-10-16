S&P 500-Wert Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mettler-Toledo International von vor einem Jahr abgeworfen

Das Mettler-Toledo International-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1’359.61 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.074 Mettler-Toledo International-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (1’639.04 USD), wäre die Investition nun 120.55 USD wert. Das entspricht einem Plus von 20.55 Prozent.

Der Börsenwert von Mettler-Toledo International belief sich jüngst auf 32.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch