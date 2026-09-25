S&P 500-Wert Mettler-Toledo International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mettler-Toledo International von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Mettler-Toledo International-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Mettler-Toledo International-Aktie bei 1’122.43 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Mettler-Toledo International-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.089 Mettler-Toledo International-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 1’519.15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 135.34 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 35.34 Prozent.

Zuletzt verbuchte Mettler-Toledo International einen Börsenwert von 29.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch