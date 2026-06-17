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MetLife Aktie 1025316 / US59156R1086

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Dividendenausschüttung 17.06.2026 16:36:20

S&P 500-Wert MetLife-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich MetLife-Anleger freuen

S&P 500-Wert MetLife-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich MetLife-Anleger freuen

MetLife-Anleger aufpasst: So hoch fällt die MetLife-Dividendenausschüttung aus.

MetLife
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Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von S&P 500-Papier MetLife am 16.06.2026 eine Dividende in Höhe von 2.25 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 4.65 Prozent. 1.70 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit wurde die MetLife-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 1.39 Prozent gekürzt.

Dividendenrendite im Fokus

Via New York beendete die MetLife-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 87.40 USD. Die MetLife-Dividendenrendite für 2025 beträgt 2.85 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Erhöhung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2.63 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von MetLife via New York 12.27 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 15.93 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

MetLife-Dividendenausblick

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 2.35 USD voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2.71 Prozent sinken.

MetLife-Hauptdaten

Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens MetLife beträgt aktuell 56.336 Mrd. USD. MetLife besitzt aktuell ein KGV von 16.75. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von MetLife auf 77.084 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 4.71 USD aus.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com
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