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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Wert MetLife-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MetLife-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren MetLife-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Die MetLife-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 60.10 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.664 MetLife-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 99.78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 166.02 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +66.02 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von MetLife bezifferte sich zuletzt auf 62.40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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