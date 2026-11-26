Die MetLife-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 60.10 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.664 MetLife-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 99.78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 166.02 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +66.02 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MetLife bezifferte sich zuletzt auf 62.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch