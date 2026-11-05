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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert MetLife-Aktie: So viel hätte eine Investition in MetLife von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren MetLife-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der MetLife-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen MetLife-Anteile letztlich bei 41.95 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die MetLife-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.384 MetLife-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 245.28 USD, da sich der Wert eines MetLife-Papiers am 04.11.2026 auf 102.89 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 145.28 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von MetLife bezifferte sich zuletzt auf 63.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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