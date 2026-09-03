S&P 500-Wert MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MetLife-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem MetLife-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 61.22 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die MetLife-Aktie investiert hat, hat nun 1.633 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 157.50 USD, da sich der Wert eines MetLife-Papiers am 02.09.2026 auf 96.42 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 57.50 Prozent.

Der Marktwert von MetLife betrug jüngst 60.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch