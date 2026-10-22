S&P 500-Wert MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MetLife-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit MetLife-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 60.12 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die MetLife-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16.633 MetLife-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’699.60 USD, da sich der Wert eines MetLife-Anteils am 21.10.2026 auf 102.18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 69.96 Prozent gesteigert.

Insgesamt war MetLife zuletzt 64.06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch