MetLife Aktie 1025316 / US59156R1086
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lukrativer MetLife-Einstieg?
|
13.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MetLife von vor 10 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die MetLife-Aktie gebracht.
Am 13.08.2016 wurde das MetLife-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35.62 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das MetLife-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.807 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 271.34 USD, da sich der Wert eines MetLife-Anteils am 12.08.2026 auf 96.66 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 171.34 Prozent.
Der Börsenwert von MetLife belief sich zuletzt auf 61.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu MetLife Inc.
|
13.08.26
|S&P 500-Wert MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MetLife von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MetLife-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: MetLife informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.07.26
|S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MetLife-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MetLife-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: MetLife präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.07.26
|S&P 500-Papier MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MetLife-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09.07.26
|S&P 500-Titel MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MetLife von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu MetLife Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen.