S&P 500-Wert MetLife-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MetLife von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 13.08.2016 wurde das MetLife-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35.62 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das MetLife-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.807 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 271.34 USD, da sich der Wert eines MetLife-Anteils am 12.08.2026 auf 96.66 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 171.34 Prozent.

Der Börsenwert von MetLife belief sich zuletzt auf 61.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch