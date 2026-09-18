Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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|Rentable Meta Platforms (ex Facebook)-Anlage?
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr angefallen
Bei einem frühen Meta Platforms (ex Facebook)-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers betrug an diesem Tag 780.25 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12.816 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (682.31 USD), wäre die Investition nun 8’744.76 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 12.55 Prozent vermindert.
Insgesamt war Meta Platforms (ex Facebook) zuletzt 1.71 Bio. USD wert. Der erste festgestellte Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie lag damals bei 38.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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