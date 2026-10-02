Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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|Lohnendes Meta Platforms (ex Facebook)-Investment?
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02.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gewesen.
Vor 5 Jahren wurde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 343.01 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.915 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers auf 725.93 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’116.35 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 111.64 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Meta Platforms (ex Facebook) belief sich zuletzt auf 1.85 Bio. USD. Das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 38.00 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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