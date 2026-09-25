S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Meta Platforms (ex Facebook)-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 300.83 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.332 Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 258.48 USD, da sich der Wert eines Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers am 24.09.2026 auf 777.59 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 158.48 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (ex Facebook) bezifferte sich zuletzt auf 1.90 Bio. USD. Zum Börsendebüt des Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers wurde der Erstkurs mit 38.00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch