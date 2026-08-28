S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 290.26 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie investiert, befänden sich nun 34.452 Meta Platforms (ex Facebook)-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19’675.46 USD, da sich der Wert einer Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie am 27.08.2026 auf 571.10 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 96.75 Prozent.

Am Markt war Meta Platforms (ex Facebook) jüngst 1.47 Bio. USD wert. Den ersten Handelstag begann der Meta Platforms (ex Facebook)-Anteilsschein bei 38.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch