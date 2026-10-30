S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren abgeworfen

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier bei 323.57 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 30.905 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 19’300.92 USD, da sich der Wert eines Meta Platforms (ex Facebook)-Papiers am 29.10.2026 auf 624.52 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 93.01 Prozent angezogen.

Meta Platforms (ex Facebook) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.59 Bio. USD gelistet. Der Erstkurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie lag beim Börsengang bei 38.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch