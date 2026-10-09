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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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Lukrative Meta Platforms (ex Facebook)-Anlage? 09.10.2026 16:02:34

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Meta Platforms
600.61 CHF -0.08%
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Am 09.10.2016 wurde das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 128.99 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 77.525 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf 720.89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55’887.28 USD wert. Mit einer Performance von +458.87 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Meta Platforms (ex Facebook) zuletzt 1.83 Bio. USD wert. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Meta Platforms (ex Facebook)-Anteils auf 38.00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
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