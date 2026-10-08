S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Medtronic-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Medtronic-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 97.87 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Medtronic-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.218 Medtronic-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 85.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 873.71 USD wert. Damit wäre die Investition 12.63 Prozent weniger wert.

Medtronic war somit zuletzt am Markt 111.34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch