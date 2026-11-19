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|Lohnendes Medtronic-Investment?
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19.11.2026 10:02:05
S&P 500-Wert Medtronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Medtronic von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Medtronic-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Am 19.11.2021 wurde die Medtronic-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 117.22 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.531 Medtronic-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 859.24 USD, da sich der Wert eines Medtronic-Anteils am 18.11.2026 auf 100.72 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14.08 Prozent verringert.
Am Markt war Medtronic jüngst 131.06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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